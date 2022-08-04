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حريق ناجم عن انفجارات ينتشر في غابة بمدينة برلين

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حريق ناجم عن انفجارات ينتشر في غابة بمدينة برلين
AP
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شب حريق ضخم في واحدة من أكبر غابات برلين صباح اليوم الخميس، بسبب عدة انفجارات في مكب للذخيرة داخل الغابة، خلال ما يتوقع أن يكون أحد أكثر أيام العام حرارة بالبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية (د.ب.أ.) أن ما يزيد على مائة من عناصر الإطفاء يكافحون الحريق في غابة "غرونيفالد" الواقعة غربي مدينة برلين، مبينة أن الحريق ينتشر بسرعة، وأمكن سماع دوي انفجارات ضخمة من الموقع الذي تخزن فيه ذخيرة قديمة تعود للحرب العالمية الثانية، بالإضافة لألعاب نارية، وذخائر ، كما تجرى فيه عمليات تفجير ذخيرة تحت السيطرة.

قال توماس كيرشتاين، المسؤول بإدارة الإطفاء في برلين، للصحفيين إن "الوضع خطير.. الحريق ليس تحت السيطرة، الغابة تحترق دون سيطرة"، مشيرا إلى أن "سبب الانفجارات الأولى في مستودع الذخيرة في ساعة مبكرة من صباح الخميس لم يتضح بعد".

وحسب الوكالة فإنه تم إنشاء الموقع عام 1950، وقبل انفجارات اليوم، تم تخزين نحو خمسة وعشرين طنا من الألعاب النارية وذخيرة الحرب العالمية الثانية وغيرها من الذخائر المتفجرة هناك.

ويشهد الموقع تنفيذ تفجيرات تحت السيطرة مرتين كل عام تستمر كل منهما لعدة أيام.

المصدر: AP

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