السلطات الإيطالية تصادر ممتلكات المعماري الشهير تشيريلو

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صادر الحرس المالي الإيطالي الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والمهندس المعماري لانفرانكو تشيريلو، المعروف بتنفيذه مشاريع ضخمة في روسيا.

ووفقا لقناة RaiNews24 الإخبارية، اتهم تشيريلو، البالغ من العمر 63 عاما بارتكاب جرائم ضريبية.

وبين ما تم مصادرته عقارات فاخرة وحسابات بنكية وأموال جارية ومجوهرات وأعمال فنية معاصرة، وطائرة مروحية.

وتقدر الممتلكات المصادرة بقيمة 141 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي