لليوم الخامس على التوالي.. فحوصات بايدن لكورونا لا تزال إيجابية

بعد مرور 5 أيام من إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية، أكد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور اليوم الأربعاء، أن فحوصات بايدن لكورونا لا تزال إيجابية.

وقال أوكونور إن بايدن أجرى فحصا صباح اليوم، بعد أن قام بتمرين رياضي "خفيف"، مشيرا إلى أن "صحة الرئيس جيدة، ولا يعاني من ارتفاع الحرارة، كما أن علاماته الحيوية (نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين) طبيعية، إلا أنه الا يزال يعاني من السعال، ولكن بمعدل أقل مما كان عليه بالأمس".

هذا ومن المتوقع أن يستمر بايدن في الحجر العام في مقر الإقامة في البيت الأبيض حتى حصوله على نتيجة اختبار سلبية.

واليوم الأربعاء هو اليوم الخامس على التوالي الذي ثبتت فيه إصابة بايدن بفيروس كورونا فيما وصفه طبيبه بالعدوى "الارتدادية" التي سجلت أيضا لدى بعض المرضى الذين يتناولون العلاج المضاد للفيروسات "باكسلوفيد".

وقد تم تشخيص بايدن لأول مرة على أنه مصاب بكورونا في 21 يوليو. وبعد الانتهاء من دورة علاج "باكسلوفيد" التي استمرت خمسة أيام ومعاناته من أعراض خفيفة، عاد بايدن إلى الحجر العام بعد أن جاءت نتيجة فحوصاته لكورونا إيجابية يوم السبت.

المصدر: The Hill