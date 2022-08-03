صحيفة: تأجيل التصويت في انتخاب رئيس وزراء بريطانيا بسبب خطر الاختراق

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بتأجيل التصويت عبر البريد لانتخاب رئيس جديد للحكومة، بسبب خطر الاختراق الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقر الاتصالات الحكومي (GCHQ) المسؤول عن الحماية المعلوماتية للحكومة والقوات المسلحة، حذر من احتمال اختراق هاكرز لعملية التصويت، ما تسبب بتأجيل التصويت.

ولم يتلق أعضاء حزب المحافظين استمارات التصويت عبر البريد بعد.

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وأضافت الصحيفة أن حزب المحافظين اضطر لإلغاء الخطط الأصلية التي كانت ستسمح للمصوتين بتغيير خيارهم أثناء الاقتراع.

وقالت الصحيفة إن تلك الخطة كانت تترك مجالا للهاكرز للتدخل في التصويت وتغيير نتائجه.

وحسب النظام الجديد لن يكون لدى أعضاء الحزب إمكانية إعادة التصويت، حيث ستكون لدى كل عضو شفرة رقمية خاصة، سيتم إبطالها بعد التصويت.

يذكر أن المرحلة النهائية من انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين الذي سيتولى رئاسة الحكومة، ستشهد المنافسة بين وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

المصدر: نوفوستي