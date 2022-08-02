ما لا يقل عن 60% من المحافظين مستعدون للتصويت لصالح تراس

كشف استطلاع للرأي، أن ما لا يقل عن 60% من أعضاء حزب المحافظين البريطاني، مستعدون للتصويت لوزيرة الخارجية ليز تراس في انتخابات رئاسة الوزراء المقبلة.

وحسب استطلاع أجرته شركة YouGov لصحيفة التايمز، فإن 60% من المحافظين مستعدون للتصويت لتراس، و26% فقط لخصمها وزير المالية السابق ريشي سوناك، فيما أجاب 13% بأنهم لم يقرروا بعد أو لن يصوتوا.

أما بالنسبة لأعضاء الحزب الذين أكدوا أنهم سيصوتون، فإن 69% منهم سيصوتون لصالح تراس، و31% لسوناك.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس، وشمل 1043 عضوا من حزب المحافظين.

وجرت في بريطانيا في 20 يوليو، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم الحزب، الذي سيصبح أيضا رئيسا لوزراء البلاد.

وبحسب نتائجها، وصلت وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك إلى نهائي السباق الانتخابي.

المصدر: نوفوستي