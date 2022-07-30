تراس تفوز بمؤيدين رئيسيين في سباق القيادة في بريطانيا وسوناك يتهمها بصب الزيت على النار

عززت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مكانتها كمرشح أول في السباق لتحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون، وحصلت على تأييد، اليوم السبت، من منافس سابق مؤثر على المنصب.

وقال توم تاغنهت، الذي تم إقصاؤه من المنافسة في جولات سابقة من التصويت من قبل المشرعين المحافظين، إن تراس تمتلك "القرار والتصميم والشغف" لتكون رئيسة للوزراء.

ويمثل هذا التأييد ضربة لوزير الخزانة السابق ريشي سوناك، المرشح النهائي الآخر في السباق على منصب زعيم حزب المحافظين المقبل. سيتم تحديد الفائز بأصوات حوالي 180 ألف عضو في الحزب من جميع أنحاء البلاد.

وتمنح استطلاعات الرأي تراس تفوقا مع أعضاء حزب المحافظين، على الرغم من أن سوناك يحظى بشعبية أكبر بين عامة الناس، الذين ليس لهم رأي في السباق. سيتم الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر وسيصبح تلقائيا رئيسا للوزراء، ليحل محل جونسون، الذي تنحى عن منصب زعيم حزب المحافظين هذا الشهر بعد ثلاث سنوات في المنصب إثر عدة شهور من الفضائح الأخلاقية.

وكتب تاغنهت، وهو شخصية بارزة من مجموعة "أمة واحدة" الوسطية للحزب، في صحيفة "تايمز أوف لندن" أن تراس لديها "خبرة في الشؤون الخارجية لبناء تحالفات والحفاظ على أمن بلدنا".

وحصلت تراس أيضا على دعم هذا الأسبوع من وزير الدفاع بن والاس، الذي يحظى بتقدير كبير من قبل أعضاء الحزب لتعامله مع رد فعل بريطانيا على الحرب في أوكرانيا. وقال والاس إن خبرة تراس الدولية بصفتها أكبر دبلوماسية بريطانية والتزامها بزيادة الإنفاق العسكري أعطاها "الأفضلية".

ويكافح سوناك، الذي كان المرشح المفضل بين نواب حزب المحافظين الذين قللوا من عدد المرشحين من 11 متنافسا في البداية، من أجل اكتساب الزخم. واتهم تراس بالترويج لوعود غير واقعية، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.

وتقول تراس إنها ستخفض الضرائب على الفور لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، بينما يقول سوناك إنه من الضروري السيطرة على التضخم أولا.

وقال سوناك إن التخفيضات الضريبية التي ستفرضها تراس سيكون أمرا طيبا في البداية لكنها في النهاية تصب "الوقود على نار" التضخم الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته في 40 عاما.

المصدر: أ ب