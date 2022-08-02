إسرائيل.. تسجيل أكبر حصيلة وفيات جديدة بكورونا خلال يوليو

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 375 وفاة بفيروس كورونا في شهر يوليو، في أعلى حصيلة وفيات منذ تجدد انتشار الفيروس في فبراير.

ومن المحتمل أن يرتفع الرقم لأن وزارة الصحة الإسرائيلية تقوم عادة بتحديث معطيات الوفيات بصورة متأخرة.

ويتضح من المعطيات أن المعدل اليومي للوفيات الشهر الماضي بلغ 12 حالة وفاة، وبلغت الذروة في 14 يوليو حين سجلت 22 حالة وفاة.

إقرأ المزيد

ومقارنه مع شهر يونيو فقد سجلت الوزارة 143 حالة وفاة، وفي مايو سجلت 91 حالة وفاة، بينما في إبريل سجل 206 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الأزمة 11,399 حالة.

عدد الإصابات اليومية في إسرائيل بلغ 4271 إصابة، وبلغ عدد الإصابات الخطيرة 318 اصابة، بينها 99 مصابا على أجهزة التنفس، وبلغ عدد الإصابات النشطة أكثر من 40 ألف إصابة.

المصدر: "i24news"