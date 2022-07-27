إصابة 3 من كبار مستشاري لابيد بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة من كبار مستشاري لابيد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المكتب أن المصابين هم: مستشار الأمن القومي إيال هولاتا، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء جيلي هوشنر، والمتحدث باسمه روي كونكول، مشيرا إلى أن جميعهم يخضعون حاليا للحجر الصحي.

يذكر أن لابيد الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الأردن والتقى الملك عبدالله الثاني، كان قد أصيب بفيروس كورونا في يناير الماضي.

ها وتأتي إصابة هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين بكورونا، بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا. وكان بايدن قام بزيارة إلى إسرائيل في 13 يوليو الحالي استمرت يومين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"