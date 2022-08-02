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الدفاع التركية تؤكد وصول أول سفينة حبوب أوكرانيا إلى إسطنبول

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الدفاع التركية تؤكد وصول أول سفينة حبوب أوكرانيا إلى إسطنبول
Legion-Media Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA
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أكدت وزارة الدفاع التركية وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، منذ الاتفاق على آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأوسط.

وقالت الدفاع التركية على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إن "سفينة "رازوني" المحملة بالذرة الأوكرانية، والتي غادرت ميناء أوديسا في أوكرانيا أمس، وصلت إلى مدخل مضيق البوسفور من البحر الأسود ورست في المكان المحدد لها".

يذكر أن الاتفاق على تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممرات آمنة في البحر الأسود تم التوصل إليه في إسطنبول يوم 22 يوليو الماضي بمشاركة روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

المصدر: RT

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