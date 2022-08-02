الدفاع التركية تؤكد وصول أول سفينة حبوب أوكرانيا إلى إسطنبول

أكدت وزارة الدفاع التركية وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، منذ الاتفاق على آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأوسط.

وقالت الدفاع التركية على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إن "سفينة "رازوني" المحملة بالذرة الأوكرانية، والتي غادرت ميناء أوديسا في أوكرانيا أمس، وصلت إلى مدخل مضيق البوسفور من البحر الأسود ورست في المكان المحدد لها".

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

يذكر أن الاتفاق على تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممرات آمنة في البحر الأسود تم التوصل إليه في إسطنبول يوم 22 يوليو الماضي بمشاركة روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

المصدر: RT