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الحرس الوطني الروسي يدمر أكثر من عشرة مشغلين للمسيرات الأوكرانية في لوغانسك

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الحرس الوطني الروسي يدمر أكثر من عشرة مشغلين للمسيرات الأوكرانية في لوغانسك
Globallookpress Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency
درون بيرقدار التركي (صورة أرشيفية)
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دمر الحرس الوطني الروسي 13 مشغلا للمسيرات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية بعد تحديد أماكنهم.

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جاء ذلك في بيان صحفي للهيئة الفدرالية لقوات الحرس الوطني "روس غفارديا"، حيث أعلن البيان عن تحديد قوات الحرس الوطني لإحداثيات 13 من مشغلي المسيرات الأوكرانية، وتم تدميرهم بنيران المدفعية.

إضافة إلى ذلك، أعلن البيان عن مصادرة مقاتلي الحرس الوطني الروسي في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية للأسلحة والذخائر التالية من العدو:

14 قاذفة قنابل يدوية (بما في ذلك قاذفة من طراز PG-7GM صناعة بولندية)

قاذفة مضادة للدبابات عيار 84 ملم من طراز AT 4SC-RS

2 منظومة دفاع جوي محمولة

قاذفة لهب أمريكية الصنع من طراز M136A1

7 صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "فاغوت" و"كورنيت"

بندقية كلاشينكوف

70 قذيفة عيار 122 ملم

50 لغما مضاد للدبابات والأفراد

51 طلقة لقاذفات القنابل اليدوية

13 قنبلة يدوية

4 كيلوغرامات من المتفجرات

أكثر من 3000 خرطوشة من عيارات مختلفة.

المصدر: نوفوستي

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