وسائل إعلام: الصين تحرك اثنتين من حاملات طائراتها وسط توترات حول تايوان

أبحرت حاملتا الطائرات التابعتان للبحرية الصينية "لياونينغ" و"شاندونغ" من قواعدهما وسط توترات حول زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، حسب وسائل إعلام.

وقالت صحيفة "جونغو شيباو" التايوانية نقلا عن مصادرها إن سفينة "لياونينغ" غادرت ميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ الشرقية في 31 يوليو، ومن المتوقع أن تبحر جنوبا وتصل إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في بحر الصين الشرقي.

وأبحرت حاملة الطائرات "شاندونغ"، المتمركزة في سانيا بجزيرة هاينان، في 1 أغسطس، ويتوقع أن تصل إلى منطقة شمال شرق جزر دونغشا الواقعة بشمال بحر الصين الجنوبي، حيث ستنتشر في القاطع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن السفينتين لن تدخلا مضيق تايوان.

وذكرت تقارير أعلامية تايوانية أنه تم رصد مدمرة صاروخية صينية وفرقاطة صاروخية على بعد 45 ميلا بحريا جنوب شرق جزيرة الأوركيد "السحلبية" التابعة لتايوان صباح اليوم الثلاثاء.

ويجري الجيش الصيني تدريبات عسكرية في خليج بوهاي بالبحر الأصفر في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس، ومناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي في الفترة من 2 إلى 6 أغسطس.

المصدر: وسائل إعلام تايوانية + وكالات