روسيا تقدم للأمم المتحدة معطيات عن استخدام أوكرانيا لألغام محظورة دوليا

قال النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إنه بعث إلى المسؤولين في هذه المنظمة الدولية معلومات حول استخدام جيش أوكرانيا لألغام "ليبستوك" المحظورة دوليا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أرسلنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي والممثل الدائم للصين تشانغ جون، بمعلومات إضافية حول قيام أوكرانيا بتفخيخ منشآت مدنية في دونباس بألغام ليبستوك. وتم إرفاق الرسالة بأدلة تثبت ذلك".

ووفقا له، سيتم توزيع الرسالة المذكورة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع الدبلوماسي القول: "بعد أن طرحنا هذه القصة <...> في 29 يوليو، طلب منا العديد من الزملاء في الأمم المتحدة تزويدهم بالتفاصيل. والآن باتت لديهم معلومات إضافية لتقييم ما يحدث".

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ويشار إلى أن أوكرانيا، صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، وبالتالي تنتهك سلطات كييف التزاماتها الدولية.

ومن المعروف أن ألغام "ليبستوك" المضادة للأفراد، تستخدم لإصابة الساقين وتنفجر عندما يدوس الشخص عليها. ويتم زرعها على الأرض الترابية بواسطة النشر عن بعد.

وهذه الألغام نسخة طبق الأصل من اللغم الأمريكي BLU-43/B، ويكمن خطرها في شكلها المموه.

المصدر: نوفوستي