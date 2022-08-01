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خبراء الألغام الروس يطهرون دونيتسك من "بتلات" خطيرة

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قام خبراء المتفجرات الروس ورجال الإنقاذ من وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية بإزالة ألغام "بتلات" في منطقة كيروفسكي بدونيتسك.

وحسب بيان الصفحة الرسمية التابعة لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية في "تيليغرام"، نشر يوم الجمعة، فإن المسلحين الأوكرانيين شنوا هجوما على منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محظورة مضادة للأفراد من طراز "بتلة".

كما حثت الإدارة سكان المدينة على توخي الحذر وعدم الإقتراب من الألغام والاتصال على الفور مع وزارة حالات الطوارئ في حال العثور عليها.

المصدر: رابتلي

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