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مصرع 6 أشخاص بينهم جنرالان بتحطم مروحية عسكرية في باكستان

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مصرع 6 أشخاص بينهم جنرالان بتحطم مروحية عسكرية في باكستان
Legion-Media Fifg
مروحية من نوع "يوروكوبتر AS-350 إكوريه" (صورة من الأرشيف)
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أفادت وسائل إعلام باكستانية بمصرع 6 أشخاص، بينهم جنرالان بارزان، بتحطم مروحية عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب باكستان.

وكانت المروحية من نوع "يوروكوبتر AS-350 إكوريه" تنفذ رحلة من كويتا إلى كراتشي يوم الاثنين في إطار العمليات الخاصة بإزالة عواقب الفيضانات في بلوشستان.

وتم العثور على حطام المروحية بعد ساعات من فقدان الاتصال بها.

وكان على متن المروحية قائد الفيلق 12، الفريق سرفراز علي، الذي كان يشرف على عمليات الإغاثة في المنطقة، إضافة إلى جنرال آخر.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية

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