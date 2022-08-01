الأمم المتحدة تؤكد تلقيها طلب موسكو وكييف للتحقيق في قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكران

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو غوتيريش تلقى طلب روسيا وأوكرانيا التحقيق في هجوم مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونيتسك، وتجري دراسته.

وقال دوجاريك "الأمين العام تلقى طلبات من الجانبين للتحقيق في الأمر. نحن نبحث فيما إذا كانت هناك ظروف تسمح للأمم المتحدة بالتحقيق".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة لضربة أوكرانية من راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية على مركز احتجاز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، لقي 50 أسير حرب أوكراني مصرعهم وأصيب 73.

وفي وقت لاحق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إن القصف كان متعمدا لأن أسرى المركز المذكور كانوا تابعين لكتيبة "آزوف" النازية، وبدأوا يدلون باعترافاتهم أمام المحققين الروس، وكي لا يفضحوا الجرائم التي ارتكبتها كتيبتهم وقيادتها.

المصدر: نوفوستي