تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أسباب قصف أوكرانيا للسجن الذي كان مقاتلو آزوفستال محتجزين فيه.

وجاء في المقال: لم يعد لدى الخبراء أي شكوك في أن الهجوم على يلينوفكا، والذي أسفر عن مقتل 53 وإصابة 70 سجينا من القوات الأوكرانية، بمن فيهم مقاتلون من آزوف، نفذته راجمات هيمارس الأمريكية بأوامر من كييف. الجرحى أنفسهم، الذين يتحدثون عن سقوط صاروخين على الأقل على المبنى، يدحضون رواية إعلاميي كييف الذين يزعمون أن الانفجار وقع داخل السجن.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، العقيد البحري الاحتياط، فلاديمير غونداروف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس":

" هنا من الضروري أولاً وقبل كل شيء أن نتساءل من المستفيد مما حدث في يلينوفكا؟ من الواضح أنه ليس الجانب الروسي. فالأمر وما فيه أن السجناء بدأوا يتحدثون، وتم تجهيز المحكمة، والجانب الروسي مهتم بهم ليس فقط كمدانين، إنما وكشهود يعرفون الكثير عن جرائم نظام كييف. كييف، بالطبع، استفادت من مقتل هؤلاء الناس. بما في ذلك لأسباب دعائية بحتة. فقبل ذلك، من كان نزلاء آزوفستال هؤلاء؟ مجرد مجموعة من مقاتلي الجيش الأوكراني استسلموا للروس. فمن لحظة استسلامهم، تحولوا من "أبطال أوكرانيين" على الفور إلى خونة. لكن الآن، بعد موتهم في الأسر الروسي، عادوا مرة أخرى أبطالا شهداء".

وأكد غونداروف أن وسائل الإعلام الغربية نفسها تشك بشدة في رواية كييف لما حدث في يلينوفكا. وحتى تفسير مثل "إذا الأوكرانيون قد فعلوا ذلك، فلم يكن ذلك مقصودا، لأنهم حادوا عن الهدف"، تبدو غير مقنعة.

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