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موسكو: الغرب رفض أغلب طلباتنا بتسليم المجرمين لأسباب سياسية

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موسكو: الغرب رفض أغلب طلباتنا بتسليم المجرمين لأسباب سياسية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أكدت موسكو أنها تلقت منذ مارس الماضي 60 ردا من دول غربية برفض تسليم المجرمين، نصفها تقريبا بحجج سياسية.

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وقال مدير دائرة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين في حديثه لوكالة "نوفوستي": أوقف عدد من الدول بشكل رسمي التعاون معنا في مجال تسليم المجرمين لروسيا وتنفيذ مطالب المساعدة القانونية في القضايا الجنائية".

وأضاف أن روسيا تلقت من دول غربية خلال أول شهرين من العام الجاري 4 ردود فقط برفض تسليم المجرمين وذلك لأسباب موضوعية بينما تلقت في الفترة ما بين مارس ويونيو من العام الجاري 60 ردا بالرفض، 28 منها على الأقل بحجج سياسية".

وعبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده أن مثل هذه الأعمال تلحق ضررا بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي في مواجهة الجرائم.

المصدر: نوفوستي

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