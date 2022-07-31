دبلوماسي إيراني: العلاقات الإيرانية المصرية ماضية باتجاه التعامل والتفاهم

رأى رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر، محمد حسين سلطاني فر، أن التطورات الراهنة تقتضي على البلدين رفع العلاقات الثنائية من مستوى رعاية المصالح للمستوى السياسي المنشود.

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وفي مقال له بصحيفة "إيران ديلي"، لفت محمد حسين سلطاني فر، الرئيس الجديد لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر إلى "محاولات الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل خلال مؤتمر جدة الأخير، لتأسيس "حلف ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية"، مؤكدا أنها "فشلت نظرا لمواقف الرفض الصريحة التي صدرت عن الدول العربية بما فيها مصر".

وأوضح محمد حسين سلطاني فر أن "هذا الأمر أثبت من جديد بأن المعايير السائدة في العلاقات بين طهران والقاهرة تفوق الصورة التي يروج لها"، مشيرا إلى أن "هذا التطور الإيجابي والطاقات والفرص المتوفرة في مصر وتأكيدا التجارية والاقتصادية، يجعل من مصر سوقا كبيرة بـ103 مليون نسمة وبوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للحكومة الإيرانية".

كما لفت إلى "قرار تركيا وقطر نحو ترسيخ العلاقات مع مصر، والخطوات السريعة التي اتخذتها البلدان من أجل الاستحواذ على السوق المصرية، بما في ذلك تسيير رحلات جوية مباشرة عديدة وما ترتب عليه من زيادة في حجم التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد المشاورات والرسائل المتبادلة، مستعدة لدخول أسواق مصر عبر انشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية وعقد استثمارات مشتركة بما في ذلك إعادة تشغيل "البنك المصري الإيراني المشترك" (ميد بنك)، وتأسيس شركات مشتركة في مجالات النسيج والملاحة البحرية وتجارة السجاد".

وأردف: "هناك عدد من شركات الطيران الإيرانية التي تخطط لتسيير رحلات عبر سماء مصر إلى عدد من الدول الإفريقية، وأيضا ترانزيت المسافرين من دول المنطقة إلى مصر".

وأفاد محمد حسين سلطاني فر بأنه "تم التخطيط أيضا لاستئناف التعاون مع مصر الذي تعطل لنحو 4 عقود، في مجال تبادل الطلبة والتكنولوجيا والخدمات الهندسية والتبادل السياحي وتأسيس الشركات المعرفية والتعاون في مجالي النفط والغاز".

وأكد أن "العلاقات الوثيقة والمتنامية بين مصر والعراق وسوريا تتيح المزيد من فرص التعاون الإقليمي بين إيران ومصر"، مستدلا بتصريحات رئیس المجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجیة في إيران، کمال خرازی، حول أن "مصر وإيران وتركيا والسعودية وقطر، تسطيع عبر الحوار فيما بينها، تسوية الكثير من المشاكل والتوترات الراهنة في المنطقة".

المصدر: "إرنا"