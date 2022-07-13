إيران تتحدث عن تقريب المواقف مع مصر وعلاقة طهران بالأردن

أكدت إيران، اليوم الأربعاء، أنها "ترحب بأي وساطة لتقريب المواقف مع مصر"، وأن "العلاقات مع الأردن جيدة والظروف متوفرة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "لدينا تواصل مباشر دبلوماسي مع القاهرة من خلال مكاتب حماية المصالح، وأطر دبلوماسية أخرى، وهذه العلاقة تخدم التفاهم بين البلدين دون الحاجة لوجود وسطاء..لدينا تعاون في المحافل الدولية، وهناك إرادة لاستمرار هذا التعاون"، مؤكدا أن "البلدين شهدا تعاونا بناء خلال السنوات الماضية".

وعن علاقات طهران مع عمان، أوضح ناصر كنعاني قائلا: "العلاقات مع الأردن جيدة، وننظر للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بصورة ايجابية".

وأضاف: "الظروف متوفرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ونأمل ارتقاء مستوى العلاقات بناء على حسن النية الموجودة".

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المصدر: RT