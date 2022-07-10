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‏رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع "بي بي سي": منفتحون على علاقات صحية مع إيران

أخبار العالم العربي

‏رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع
Globallookpress
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده لم تتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمنها القومي.

وقال الخصاونة في تصريح لـ"بي بي سي عربي": "لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي"، لافتا إلى أن "وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت ونحن سعداء لذلك".

وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".

من جهة أخرى، أشار إلى أن "هناك ارتفاع كبير في عمليات التهريب على الحدود الشمالية وهي عمليات منظمة".

 

المصدر: "قناة المملكة"

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