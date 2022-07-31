عاصفة "مونسون" تجتاح جنوب إيران ومصرع شخصين جراء الصواعق (فيديو)

أعلنت هيئة الطوارئ الطبية في مدينة أهواز بجنوب إيران، عن مصرع مواطنين إثر صواعق رعدية اجتاحت المحافظة نتيجة عاصفة "مونسون" التي تجتاح المنطقة.

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وبلغ حجم الغبار في المحافطة 67 ضعفا للمستوى المسموح به وفق منظمة الصحة، حيث وصل مستوى ذرات الغبار في مدينة أهواز إلى 150 ميكروغرام على المتر المكعب.



وأظهرت مقاطع فيديو حجم عاصفة الغبار التي تجتاح المدينة والمحافظة، حيث تحولت الأجواء إلى اللون البرتقالي، ما تسبب بانعدام الرؤية ومشاكل صحية للمواطنين.

المصدر: RT