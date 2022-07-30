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ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران وانهيار مبان تاريخية (فيديو)

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ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران وانهيار مبان تاريخية (فيديو)
RT
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ارتفع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 56 قتیلا و18 في عداد المفقودين، حيث تم العثور على 18 جثة من بين الضحايا بمنطقة إمام زاده داود شمال شرقي طهران، و5 ضحايا في اليغودرز غربي البلاد.

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هذا وأعربت السفارة الروسية في طهران عن تعازيها لأسر ضحايا الفيضانات والشعب الإيراني بسبب السيول وما خلفتها من أضرار، إذ تشهد 20 محافظة استمرار الأمطار والسيول، فيما المنظمات الإغاثية تعيش حالة تأهب، فضلا عن الجيش والحرس الثوري الإيراني والدوائر الحكومية.

وأظهر مقطع فيديو من منطقة تفت في محافظة يزد الإيرانية، لحظة انهيار أحد المنازل التاريخية فيها، إذ أن السيول تسببت بأضرار في المناطق التاريخية والجزء التاريخي من المحافظة التي تعرف ببنيانها التراثي الخاص.

في حين أن الدوائر الحكومية في المحافظة أقفلت اليوم، وتم إغلاق بعض الطرقات الرئيسية جراء السيول.

المصدر: RT

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