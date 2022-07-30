زيلينسكي يعلن إجلاء المدنيين عن المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونباس بشكل إلزامي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن حكومة بلاده قررت إجلاء سكان المناطق التي تخضع لسيطرتها في جمهورية دونيتسك بشكل إجباري.

وقال زيلينسكي: "هناك قرار حكومي بإجلاء إلزامي عن مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. مرافقة كاملة ومساعدة لوجستية ومادية كاملة. يجب على الناس الذين لم يتخذوا قرارهم أن يتخذوه بأنفسهم، اذهبوا ونحن سنساعدكم".

وفي وقت سابق أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، أن كييف تخطط لإجلاء ما لا يقل عن 220 ألف شخص عن مناطق سيطرتها في جمهورية دونيتسك قبل الشتاء.

المصدر: تاس