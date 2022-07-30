صربيا: ألبان كوسوفو يعدّون "جحيما"

أكد وزير خارجية صربيا نيقولا سيلاكوفيتش أن سلطات الألبان في إقليم كوسوفو الانفصالي تخطط لإعداد "جحيم" لصرب كوسوفو.

ولفت إلى أنهم يخططون لاتخاذ خطوات جديدة لإلغاء وثائق وأرقام السيارات الصادرة عن القيادة الصربية.

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وأشار إلى أنه "بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي فإن الجانب الألباني في كوسوفو وميتوخيا يعد لـ"جحيم حقيقي" للصرب في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في 30 يوليو سيعقد مفاوضات مع ممثلي الصرب في كوسوفو وميتوخيا، وسيكشف في خطابه يوم 31 يوليو عن الوضع الحالي بالتفصيل.

المصدر: RT