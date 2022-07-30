 
مباشر

صربيا: ألبان كوسوفو يعدّون "جحيما"

أخبار العالم

صربيا: ألبان كوسوفو يعدّون
Globallookpress
علم كوسوفو-أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tioz

أكد وزير خارجية صربيا نيقولا سيلاكوفيتش أن سلطات الألبان في إقليم كوسوفو الانفصالي تخطط لإعداد "جحيم" لصرب كوسوفو.

ولفت إلى أنهم يخططون لاتخاذ خطوات جديدة لإلغاء وثائق وأرقام السيارات الصادرة عن القيادة الصربية.

إقرأ المزيد
صربيا تنتقد البرلمان الأوروبي على نفاقه تجاه كوسوفو وأوكرانيا
صربيا تنتقد البرلمان الأوروبي على نفاقه تجاه كوسوفو وأوكرانيا

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي فإن الجانب الألباني في كوسوفو وميتوخيا يعد لـ"جحيم حقيقي" للصرب في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في 30 يوليو سيعقد مفاوضات مع ممثلي الصرب في كوسوفو وميتوخيا، وسيكشف في خطابه يوم 31 يوليو عن الوضع الحالي بالتفصيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا