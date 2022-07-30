فولودين يسمي المسؤولين عن قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين

حمل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتيسلاف فولودين القيادتين الأوكرانية والأمريكية مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونباس الخميس وقتل العشرات منهم.

وكتب فولودين عبر "تلغرام" اليوم السبت: "يقف الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي وواشنطن وراء الهجوم الصاروخي على مركز الاحتجاز في يلينوفكا، والذي نفذ بهدف واحد: منع تنظيم محاكمة جديدة على غرار نورمبرغ، حيث سيدلي نازيو كتيبة "آزوف" الأسرى بشهاداتهم".

وتابع: "تقوم واشنطن وكييف بتصفية الشهود على جرائمهم ضد الإنسانية كي لا يفقدوا تأييد مواطني الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكي يستمر توريد الأسلحة والذخيرة (إلى أوكرانيا)".

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وأضاف رئيس مجلس الدوما أن اعتراف القوميين الأسرى من "آزوف" بفظائعهم سيؤدي إلى مطالبات بمحاكمة قادة عدد من دول الناتو.

في وقت سابق، ذكرت الدفاع الروسية أن ضربة أوكرانية براجمات صواريخ HIMARS أمريكية الصنع، استهدفت مركز احتجاز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، خلفت 40 قتيلا و75 جريحا بين أسرى الحرب الأوكرانيين الموجودين هناك. و في وقت لاحق ارتفعت حصيلة القتلى إلى 53 شخصا.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين إن قصف مركز يلينوفكا كان متعمدا وبدأ على خلفية إقدام المسلحين المحتجزين، ولا سيما من أفراد "آزوف"، على الإدلاء باعترافاتهم وشهاداتهم.

المصدر: RT