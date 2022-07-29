زاخاروفا تعرب عن دهشتها من مزاعم "التدخل الروسي في سياسة إيطاليا الداخلية"

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن دهشتها لما تتناقله وسائل الإعلام الإيطالية حول "التدخل الروسي في السياسية الإيطالية لقلب حكومة ماريو دراغي".

ولفتت إلى معلومات في وسائل الإعلام الإيطالية تفيد بأن ممثلين عن السفارة الروسية في روما كانوا على اتصال مع حزب إيطالي "من أجل تقويض عمل حكومة ماريو دراغي".

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وقالت زاخاروفا: "نحن مستغربون من مشاهدة كيف تنسى الطبقة السياسية الإيطالية ووسائل الإعلام اكتفاءها الذاتي واعتزازها الوطني، ويبدؤون في اتباع خطوات لاعبين خارجيين، بما في ذلك التقليد المبتذل لأسوأ ممارسات وأنماط الحملات الانتخابية، ومحاولات لعب الورقة الروسية من خلال تأجيج الأسطورة المبتذلة عن تدخل موسكو في العمليات الانتخابية".

وأشارت إلى أن روسيا تعتبر إيطاليا "دولة ذات سيادة تتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة".

وأضافت: "نعتبر إيطاليا دولة قوية ومتكاملة تحتل مكانة فريدة في تاريخ العالم ولها تأثير إيجابي على الحياة الدولية. ولهذا اتسمت العلاقات بين روسيا وإيطاليا دائما بالبراغماتية والتفاهم المتبادل والاحترام المتبادل".

المصدر: وكالات