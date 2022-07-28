سالفيني ينفي وقوف روسيا وراء أزمة الحكومة الإيطالية

نفى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني وقوف روسيا وراء أزمة الحكومة في بلاده.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن مقال نشرته صحيفة "لا ستامبا" الخميس، حول اتصالات مزعومة بين مستشار سالفيني أنطونيو كابوانو ومسؤولين بالسفارة الروسية في نهاية مايو الماضي، بهدف الحصول على معلومات بخصوص دعم حكومة دراغي.

وشدد السيناتور في تصريحات إذاعية على القول إن "هذا هراء حقيقي، فلقد عملت ولا أزال أعمل من أجل السلام، وضد حرب تسبب الموت وتخلق مشاكل اقتصادية للجميع".

وفي سياق آخر، ذكر سالفيني أن السياسة الدولية مستقلة عن نهج الحكومات، فـ"نحن أطلسيون ومؤيدون لأوروبا، لكن هذا لا يعني عدم الرغبة بإقامة علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

واختتم بالقول "إن الحرب ستنتهي عاجلا أم آجلا، ومن ارتكب خطأ ما سيدفع الثمن".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية