ساندو تؤكد أنها ستطلب مساندة الحلفاء في حال نشوب نزاع عسكري مع روسيا

قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، في مؤتمر صحفي في بوخارست، إنها ستطلب المساعدة من الحلفاء في حال نشوب نزاع عسكري مع روسيا.

وأضافت ساندو، الموجودة في رومانيا بزيارة رسمية: "نحن ندرس جميع الخيارات، بما في ذلك أكثرها تشاؤما. وإذا هاجمت روسيا مولدوفا، فسنطلب المساعدة".

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ولكن رئيسة مولدوفا، لم تشرح للصحفيين، لماذا قررت أن روسيا قد تبدأ عمليات عسكرية ضد بلادها.

وشددت ساندو، على أن مولدوفا تشعر بتهديد لأمنها، حيث تقترب "الجبهة الروسية الأوكرانية" من حدود هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

المصدر: نوفوستي