 
مباشر

بيلاروس تستدعي سفيرها من لندن وتخفض تمثيلها الدبلوماسي

أخبار العالم

بيلاروس تستدعي سفيرها من لندن وتخفض تمثيلها الدبلوماسي
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tier

 قررت بيلاروس استدعاء سفيرها في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بالعلاقة مع عدد من الخطوات غير الودية التي اتخذتها لندن.

إقرأ المزيد
كييف توجه اتهامات ومزاعم جديدة لبيلاروس وتحذر من أسوأ السيناريوهات
كييف توجه اتهامات ومزاعم جديدة لبيلاروس وتحذر من أسوأ السيناريوهات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أن التمثيل الدبلوماسي الكامل ستتم استعادته بعد ظهور "سياسيين مسؤولين" في الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية في بيلاروس بهذا الشأن: "فيما يتعلق بعدد من الخطوات غير الودية التي اتخذتها المملكة المتحدة، والتي تهدف بشكل منهجي إلى إحداث أقصى قدر من الضرر للمواطنين والكيانات القانونية البيلاروسية ، تم اتخاذ قرار بخفض مستوى البعثة الدبلوماسية لبلدنا في لندن إلى قائم بالأعمال"، لافتا إلى أن استدعاء السفير لا يعني إغلاق قنوات الاتصال.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا