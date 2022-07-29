بيلاروس تستدعي سفيرها من لندن وتخفض تمثيلها الدبلوماسي

قررت بيلاروس استدعاء سفيرها في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بالعلاقة مع عدد من الخطوات غير الودية التي اتخذتها لندن.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أن التمثيل الدبلوماسي الكامل ستتم استعادته بعد ظهور "سياسيين مسؤولين" في الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية في بيلاروس بهذا الشأن: "فيما يتعلق بعدد من الخطوات غير الودية التي اتخذتها المملكة المتحدة، والتي تهدف بشكل منهجي إلى إحداث أقصى قدر من الضرر للمواطنين والكيانات القانونية البيلاروسية ، تم اتخاذ قرار بخفض مستوى البعثة الدبلوماسية لبلدنا في لندن إلى قائم بالأعمال"، لافتا إلى أن استدعاء السفير لا يعني إغلاق قنوات الاتصال.

المصدر: نوفوستي