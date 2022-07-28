هنغاريا والنمسا تنتقدان إجراءات المفوضية الأوروبية لحل أزمة الغاز

انتقد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، والمستشار النمساوي كارل نهامر، إجراءات بروكسل لحل أزمة الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار النمساوي: "أصبحت المنصة المشتركة لشراء موارد الطاقة الآن، أكثر أهمية من أي وقت مضى. لقد سمعنا الكثير من الإعلانات حول هذا الأمر من المفوضية الأوروبية، لكننا نرى القليل جدا من الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل".

ومن جانبه، انتقد أوربان في مؤتمر صحفي في فيينا خطة بروكسل لخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي، وقال إن "الهنغاريين لا يحبون تقييدهم".

وعبر أوربان مجددا عن شكوكه في صحة استراتيجية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على موسكو.

المصدر: إنترفاكس