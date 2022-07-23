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هنغاريا: على أوروبا أن تختار استراتيجية جديدة في الأزمة الأوكرانية

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هنغاريا: على أوروبا أن تختار استراتيجية جديدة في الأزمة الأوكرانية
AP
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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حث رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم السبت، أوروبا على اختيار استراتيجية جديدة تهدف إلى السلام فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

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وقال أوربان في خطاب ألقاه في مدينة بييلي توشناد الرومانية: "يجب ألا تتوهم هنغاريا بأن بإمكانها التأثير على إستراتيجية الغرب. ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق بالشرف والأخلاق بالنسبة لنا أن نعلن موقفنا الذي مفاده أن هناك حاجة إلى استراتيجية (أوروبية) جديدة تهدف إلى السلام وصياغة اقتراح جيد للسلام".

وأضاف: "ليست مهمة الاتحاد الأوروبي في أنه يقف إلى جانب ما، بل في أن يقف بين روسيا وأوكرانيا".

وشدد على أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، لا تعمل، مذكر أن العقوبات لم تزعزع الاستقرار في موسكو، في حين خسرت أوروبا 4 حكومات، وهي في أزمة اقتصادية وسياسية.

المصدر: نوفوستي + تاس

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