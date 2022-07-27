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سيناتور أمريكي: زيلينسكي يخسر ببطء

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سيناتور أمريكي: زيلينسكي يخسر ببطء
Igor Golovniov/Keystone Press Agency
الرئيس الأوكراني/ فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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صرح النائب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، مايكل والتز، بأن على الأوروبيين أن يرفعوا من مستوى مساعداتهم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني "يخسر ببطء".

وتابع والتز، خلال برنامج "استيقظي أمريكا" Wake up America على قناة "نيوزماكس"، بأن على أوروبا أن تفي بوعودها لأنها "وعدت بالكثير ولم تف إلا بالقليل، وما يخشاه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، هو أن أوروبا، مع تقدم أشهر الشتاء، سوف تكون أكثر اعتمادا على النفط والغاز الروسيين، وستقدم مساعدات (لأوكرانيا) حتى أقل مما هي عليه بالفعل".

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ووفقا لوالتز، فإن الرئيس الأوكراني "يخسر ببطء" لأن إدارة بايدن تسمح "بما يكفي فقط للسماح بأوكرانيا بعدم الانهيار، وليس بالقدر الكافي للشروع في الهجوم"، متابعا أن "بوتين سيلعق جراحه بعد ذلك، وسيعيد بناء جيشه، وقد أوضح أنه سيفعل ذلك مرة أخرى بعد سنوات من الآن" على حد تعبيره.

وقال والتز أيضا: "من وجهة نظر الرقابة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بهذه المساعدات العسكرية عبر الحدود مع بولندا، ونفقد الرؤية إلى أين تذهب، وكيف يتم استخدامها، بينما يتعين علينا أن تكون لنا عيون وآذان، ليس شرطا أن تكون على الخطوط الأمامية، ولكن على أعلى المستويات اللوجستية والعسكرية، حتى لا تختفي هذه المساعدات في السوق السوداء".

وأضاف عضو الكونغرس الجمهوري "مع ذلك، يعتقد زيلينسكي أنه، ومن خلال المساعدات الصحيحة، بإمكانه صد روسيا، والعودة إلى البحر الأسود مرة أخرى، والإبقاء على بلاده على قيد الحياة".

المصدر: نيوزماكس

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