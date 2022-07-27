بوريل يشتكي: وسائل الإعلام الغربية تهتم بتصريحات لافروف وتتجاهلني

اشتكى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من أن وسائل الإعلام الغربية تهتم بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكثر من تصريحاته هو.

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واشتكى المسؤول الأوروبي الرفيع أيضا من أن الدول الإفريقية تستقبل وزير الخارجية الروسي بشكل أفضل من بوريل نفسه خلال زياراته لها.

وفي حوار مع راديو كادينا سير، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية: "حتى وسائل الإعلام الغربية تعمل أحيانا بمثابة (رجع صدى) للخطاب الروسي. يسافر لافروف إلى إفريقيا ليقول إن العقوبات الأوروبية هي المسؤولة عن المشكلة، والصحافة الغربية بأكملها تكرر ذلك. أنا ذاهب إلى إفريقيا لأقول العكس، ولا أحد يلتقطها".

واشتكى بوريل أيضا من أن وسائل الإعلام الغربية "لديها نزعة معينة للاستماع إلى العدو، الخصم.. مؤخرًا، كان رئيس المجلس الأوروبي (شارل ميشيل) في قمة الاتحاد الإفريقي، لشرح هذا (موقف الاتحاد الأوروبي) لم أر صحيفة واحدة، ولا أي وسيلة إعلام غربية قد غطت هذا الحدث".

المصدر: lenta.ru