لافروف يصل إلى إثيوبيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا، في إطار جولته الأفريقية التي يجريها من التي تستغرق 5 أيام.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مشاهد من الطائرة لاستقبال وزير الخارجية الروسي في إثيوبيا.

وأكد لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "RT" في وقت سابق إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

المصدر: RT