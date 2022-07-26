 
مباشر

لافروف يصل إلى إثيوبيا

أخبار العالم

لافروف يصل إلى إثيوبيا
Legion-Media
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thti

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا، في إطار جولته الأفريقية التي يجريها من التي تستغرق 5 أيام.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مشاهد من الطائرة لاستقبال وزير الخارجية الروسي في إثيوبيا.

وأكد لافروف في مقابلة حصرية مع وكالة "نوفوستي" وقناة "RT" في وقت سابق إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا