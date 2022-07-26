"لوفتهانزا" الألمانية تلغي مئات الرحلات الجوية

ألغت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران برنامج رحلاتها بالكامل تقريبا في مراكزها بفرانكفورت وميونيخ، بسبب الإضراب التحذيري لعمال الأطقم الأرضية في مطارات ألمانيا.

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وبحسب بيانات الشركة، ستبدأ الإلغاءات اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة، موضحة أن الإلغاءات ستشمل أكثر من ألف رحلة كان من المفترض أن يكون على متنها 134 ألف مسافر.

وإلى جانب مراكز الشركة في مطاري فرانكفورت وميونيخ، ستتأثر أيضا رحلات الشركة من مطارات دوسلدورف وهامبورغ وبرلين وبريمن وهانوفر وشتوتغارت وكولونيا. وعادة ما يكون لمجموعة "لوفتهانزا" وحدات عمل أصغر هناك تقدم خدمات للمجموعة ولشركات طيران أخرى.

وكانت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع خدمات الطيران الأرضية قد دعت أمس الاثنين ما يقرب من 20 ألف موظف من الأطقم الأرضية لدى "لوفتهانزا" إلى إضراب تحذيري لمدة يوم واحد. وتشمل الأطقم الأرضية عاملين من الفنيين واللوجستيين، وبدون خدماتهم لا تستطيع الطائرات الإقلاع.

ورفضت "فيردي" العرض الأول من "لوفتهانزا" بشأن حجم زيادة الأجور، لكنها وافقت على مواصلة المفاوضات في 3 و 4 أغسطس المقبل. وبحسب بيانات النقابة، عرضت الشركة مبالغ ثابتة في زيادة الأجور خلال مهلة 18 شهرا.

المصدر: د ب أ