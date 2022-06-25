"لوفتهانزا" ترجح عودة الطيران إلى طبيعته بحلول 2023

رجح عضو مجلس إدارة شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" ديتليف كايزر، أن تعود الرحلات الجوية إلى طبيعتها فقط بحلول عام 2023.

وقال كايزر في مقابلة مع صحيفة "Welt am Sonntag"، اليوم السبت: "لسوء الحظ من غير المرجح أن نكون قادرين على رؤية تحسن (الطيران) هذا الصيف"، مضيفا: "نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته مرة أخرى في عام 2023".

وأعلنت شركة "لوفتهانزا"، الخميس الماضي، عن إلغاء 2200 رحلة في محوريها في فرانكفورت - أم ماين وميونيخ. وأوضحت أن هذه الرحلات هي داخل ألمانيا وأوروبا، ولكن ليس إلى الوجهات السياحية التقليدية التي تحظى بشعبية خلال موسم العطلات.

وأبلغت الشركة قبل أسبوعين أنها ستلغي حوالي 900 رحلة داخلية وأوروبية في يوليو، كان من المفترض أن تتم في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع، بسبب النقص في عدد الموظفين.

وقال كايزر إن النقص في الموظفين في مجال الطيران سيمثل مشكلة كبيرة.

المصدر: تاس