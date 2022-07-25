أردوغان: الفشل في تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية سينعكس على الجميع

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موسكو وكييف إلى تجنب التصرفات المخالفة لروح اتفاقية نقل الحبوب، مؤكدا أن الفشل في هذا الشأن سينعكس على الجميع.

وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الإخبارية الحكومية يوم الاثنين، إن أنقرة تتوقع أن تضطلع كييف وموسكو بمسؤولياتهما بموجب اتفاق وقعته الدولتان بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أردوغان: "نتوقع منهم أن يتحملوا مسؤولية الاتفاقات التي وقعوها، وأن يتصرفوا وفقا للمسؤوليات التي تعهدوا بها"، مضيفا أن "الجانب التشغيلي" للآلية سيتم تنسيقه من مركز في إسطنبول مع ممثلين من جميع الأطراف.

ووقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقا يوم الجمعة، يهدف إلى السماح بالمرور الآمن للسفن التي تدخل وتخرج من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود أغلقت منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات