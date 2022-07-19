أردوغان يشيد بموقف روسيا في مفاوضات الحبوب الأوكرانية ويصفه بالبناء للغاية

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثاتهما بطهران، عن أمله بنجاح مفاوضات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيدا بالموقف الروسي البناء.

وقال أردوغان: "خلال محادثات إسطنبول الأخيرة كان الموقف الذي اتخذه الجانب الروسي إيجابيا وبناء للغاية. بالطبع، النتيجة التي سنحصل عليها عبر هذه المفاوضات ستناقش بلا شك في جميع أنحاء العالم. أريد أن أعبر لكم مرة أخرى عن امتناني وآمل أن تكون مفاوضاتنا مثمرة".

وأشار أردوغان إلى أهمية الحفاظ على الاتصالات على أعلى مستوى من خلال المحادثات الهاتفية بين الرئيسين، ووصف اجتماع اليوم على هامش صيغة أستانا بأنه إيجابي للغاية.

المصدر: تاس