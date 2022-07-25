"تايمز أوف إسرائيل": بايدن يضغط على الفلسطينيين للتعاون في اتفاقات إبراهيم

قال مسؤول أمريكي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعاونه في الوقت الذي يتطلع فيه للاستفادة من اتفاقيات إبراهيم.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد رفضت السلطة الفلسطينية حتى الآن طلبات الانضمام إلى المبادرات المتعددة الأطراف التي تضم إسرائيل مع حلفائها العرب الجدد، بحجة أن اتفاقيات إبراهيم هي محاولة لتجاوز القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن عباس لم يغير رأيه خلال اجتماعه مع بايدن في بيت لحم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تم تقديم الطلب، ولم يقم مكتبه بالرد على البيت الأبيض بشأن ما إذا كان على استعداد للموافقة على الطلب.

وقال المسؤول الأمريكي: "لقد أوضحنا أن التطبيع وتنفيذ اتفاقيات إبراهيم يحدث، وأن محاولة الفلسطينيين للوقوف ضده ليس في مصلحة أحد"، مبينا "أننا وجدنا أن العواصم العربية تدعم بشدة إشراك الفلسطينيين في جهود اتفاقات إبراهيم ووجدنا أن الإسرائيليين كذلك بشكل متزايد".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"