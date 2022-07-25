مدينة لفوف الأوكرانية تلغي التدريس باللغة الروسية

صرح مستشار رئيس الإدارة الإقليمية لمدينة لفوف بغرب أوكرانيا، أوليغ راديك، بأنه لن يكون هناك تدريس باللغة الروسية لدينا من الآن فصاعدا.

ونقلت مطبوعة "ديلو" (القضية) عن المسؤول الأوكراني قوله: "كانت هناك ثلاث مدارس في منطقة لفوف تقوم بتدريس اللغة الروسية في الصفين الثالث والرابع. ومن الآن لن يكون هناك تدريس باللغة الروسية في منطقة لفوف".

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وقد تم حظر استخدام اللغة الروسية على نطاق واسع في أوكرانيا منذ انقلاب عام 2014، حيث كرست السلطات ذلك على المستوى التشريعي، فمثلا ألغي في جامعة خاركوف الحكومية (بجنوب شرق أوكرانيا) قسم لتدريس اللغة والأدب الروسيين، وعلى أساس هذا القسم الملغى أنشئ قسم جديد لفلسفة اللغة السلافية، حيث يتم تدريس اللغة البولندية والأدب البولندي.

وفي العاصمة الآكرانية كييف، أعلنت الخدمة الصحفية لمجلس المدينة، في الأول من يوليو الجاري، عن مسودة قرار، تم التخطيط له، لحظر الاستخدام العام لأي منتج ثقافي باللغة الروسية في العاصمة، بما في ذلك الكتب والعروض والحفلات الموسيقية.

من جانبه كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق بأن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة عدوانية للتخلص من كل ما هو روسي منذ سنوات عديدة.

المصدر: نوفوستي