سوريا تسلم 146 شخصاً من عائلات تنظيم "داعش" إلى طاجيكستان

أفادت وسائل إعلام رسمية بتسليم 146 شخصا بينهم 104 طفل و42 امرأة من عائلات تنظيم "داعش" من الرعايا الطاجاكيين المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة إلى جمهورية طاجيكستان.

وقال مراسلنا إن الاشخاص (الذين سوف يتم ترحيلهم) نقلو بحافلات الى مطار القامشلي الدولي ليجري ترحيلهم بعد ذلك إلى العاصمة الطاجيكية.

وأفادت صحيفة الوطن السورية بأن عملية التسليم كانت بالتنسيق بين وزارة الخارجية السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حيث تسلم هذه العلائلات وفد طاجكستاني برئاسة السفير الطاجيكي في الكويت.

وسيتم نقل هذه العائلات عبر أجنحة الشام من مطار القامشلي إلى مطار دمشق وليتم نقلهم لاحقاً إلى العاصمة دوشمبه.

وكان قد وصل اليوم الأثنين، وفد طاجاكستاني برئاسة الدكتور زبيد الله زبيدوف سفير دولة طاجيكستان في الكويت، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي.

وتم تسليم (104) أطفال و (42) امرأة من عوائل تنظيم داعش الإرهابي، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة طاجاكستان.

الجدير بالذكر أن مخيم الهول الموجود بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، يضم قرابة 72 ألف شخصاً من عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي يحملون جنسيات عربية وأجنبية، إضافة إلى عدد من العائلات السورية ممن نزحوا عن قراهم وبلداتهم.

المصدر: ، الوطن السورية، kar-derve.com، RT