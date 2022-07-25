رئيس الوزراء البريطاني المستقيل يشارك في تدريبات مع عسكريين أوكرانيين (فيديو)

نشرت وسائل إعلام بريطانية فيديو لرئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون، وهو يشارك في تدريبات مع عسكريين أوكرانيين في بريطانيا.

وقد أثار الفيديو سخرية البريطانيين ووسائل الإعلام التي علقت على ذلك قائلة إن جونسون الذي استقال من منصب رئيس الوزراء يبدو أنه يرى نفسه قريبا عسكريا في الجيش الأوكراني.

ونشرت قناة "10 داونينغ ستريت" الرسمية على موقع "يوتيوب" يوم السبت الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه جونسون يتدرب مع أفراد عسكريين أوكرانيين يقضون دورة تدريبية في بريطانيا، كجزء من برنامج أطلقته وزارة الدفاع البريطانية.

تم التدريب على أراضي قاعدة عسكرية في شمال يوركشاير، وقام جونسون بدور نشط فيها.

وألقى جونسون خلال التدريبات قنبلة يدوية، كما تدرب على إطلاق النار من بندقية آلية، حتى أنه صرخ بشعار "المجد لأوكرانيا" جنبا إلى جنب مع العسكريين الأوكرانيين.

تجدر الإشارة إلى أن جونسون قدم لكييف في منتصف يونيو الماضي، برنامج تدريب جديد للجنود الأوكرانيين، الذي بموجبه ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية 10 آلاف عسكري مدرب كل أربعة أشهر.

المصدر: وكالات