كتب موقع "Pronews.gr" أن وزير الطاقة اليوناني الأسبق، بانايوتيس لافازانيس، عرض ملصقا انتخابيا يحمل عبارة "روسيا على حق".

وأضاف الموقع أنه كتب على الملصق أيضا أن "الولايات المتحدة وحلف الناتو خلقا الجحيم في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن عرض هذا الملصق يهدف إلى تنشيط حزب "الوحدة الوطنية" التابع للافازانيس.

كما دعا السياسي اليوناني لـ "التخلص من نظام العبيد السياسي المتعفن والفاسد والأوليغارشي".

وأعلن لافازانيس، في حديثه لوكالة "نوفوستي"، سابقا، أنه يجب على بلاده تغيير سياستها وإلغاء كل العقوبات المفروضة على موسكو وإنشاء تحالف استراتيجي مع روسيا التي وصفها بالدولة الصديقة للشعب اليوناني.

المصدر: نوفوستي