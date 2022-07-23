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صربيا تعلن حالة التأهب الحمراء بسبب موجة الحر

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صربيا تعلن حالة التأهب الحمراء بسبب موجة الحر
AP
صربيا
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصربية حالة التأهب الحمراء في الأراضي الصربية كلها بسبب موجة الحر الشديد في البلاد.

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وأضافت الهيئة أن حالة التأهب الحمراء تم أعلانها بسبب درحة الحرارة المرتفعة التي تهدد حياة الناس والحيوانات والممتلكات.

وفي عدد من المناطق ارتفعت درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية فوق الصفر.

وأمس الجمعة سجلت عاصمة البلاد مدينة بلغراد أول حالة وفاة للإنسان بسبب الحر في الصيف الجاري.

من جانبه أوصى معهد الصحة الاجتماعية بصربيا المواطنين البالغين من العمر 65 عاما فما فوق والأطفال بتجنب الخروج إلى الشوارع في الفترة ما بين الساعة 10:00 صباحا والساعة 20:00 مساء، وقضاء الوقت في الغرف المزودة بمكيفات الهواء، واستخدام واقي من الشمس بسبب المستويات العالية من الأشعة فوق البنفسجية.

المصدر: تاس

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