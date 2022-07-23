بيربوك تعترف بوجود صعوبات في إمداد أوكرانيا بالدبابات الألمانية

اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بوجود صعوبات في مجال الإمدادات "الدائرية" للدبابات لأوكرانيا، الأمر الذي اتفقت عليه ألمانيا وبولندا.

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وجاء تصريح بيربوك في ضوء اتهامات الجانب البولندي، حيث أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، شيمون شينكوفسكي فيل سينك، في حديثه لمجلة "Spiegel" أن الوعود الألمانية بشأن التبادل الدائري للدبابات "اتضح أنها مناورة خادعة".

ومصطلح "التبادل الدائري" يعني أن تقوم ألمانيا بتزويد بولندا بالدبابات، مقابل أن تقوم الأخيرة بتقديم دباباتها السوفيتية لأوكرانيا التي يجيد استخدامها عادة العسكريون الأوكرانيون.

وقالت بيربوك في حديثها لصحيفة "Bild": "إذا لم يكن هذا الطريق صحيحا فيجب علينا أن نبحث كيف يمكننا مساعدتها (أوكرانيا) بطريقة أخرى".

وأضافت أن "الإمدادات الدائرية "على ما يبدو تعمل ليس كما كان مخططا سابقا"، مشيرة إلى أنه "في مثل هذه الحالة لن يخدع أحد جيرانه الأوروبيين". ودققت أنه كان من الواضح منذ البداية أن الدبابات لا يمكن استبدالها بـ "بإشارة واحدة من أصبع".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها بولندا السلطات الألمانية بسبب ما يزعم من عدم تنفيذ وعودها بشأن توريد الدبابات: ففي وقت سابق أدلى الرئيس البولندي، أندجي دودا، بتصريح مماثل في منتدى دافوس.

المصدر: نوفوستي