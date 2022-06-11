بولندا: ألمانيا لا تظهر نية حسنة في تسليم الدبابات

اتهمت بولندا الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بوعودها بتسليم دبابات لها.

وقال بافيل سولوخ رئيس مكتب الأمن القومي لدى الرئاسة البولندية يوم السبت في تصريحات لمحطة "Rmf fm" الإذاعية البولندية: "المحادثات تعثرت.. لا نرى أي نية حسنة، ونأمل أن يتغير ذلك".

وصرح بافيل سولوخ بأن وزارتي دفاع البلدين على تواصل في هذا الشأن.

وأضاف أن بولندا طلبت من برلين الحصول على دبابات لتحل محل أخرى أعطتها بولندا لأوكرانيا.

وأوضح أن "المساعدة العسكرية الألمانية سواء كانت لأوكرانيا أو دعم الدول التي تقدم هذه المساعدة، لا ترقى إلى مستوى التوقعات".

ودعمت بولندا جارتها أوكرانيا بدبابات سوفيتية من طراز "تي - 72".

وقد أوضحت وارسو بالفعل أنها تتوقع تعويضات من شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك ألمانيا.

ويتكون جزء كبير من ترسانة الدبابات في القوات المسلحة البولندية من دبابات "ليوبارد" الألمانية.

المصدر: د ب أ