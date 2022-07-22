هجوم إلكتروني يعطل موقع شركة الخطوط الجوية التركية وفريق عراقي يعلن مسؤوليته

أفادت وكالة الأنباء العراقية مساء يوم الجمعة بأن موقع شركة الخطوط الجوية التركية تعرض لهجوم سيبراني.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان مقتضب مركز الإعلام الرقمي، إن "هجوم "Ddos attack" عطل موقع شركة الخطوط الجوية التركية".

وأشار مركز الإعلام الرقمي إلى أن فريقا عراقيا تبنى الهجوم.

ونشر مغردون على "تويتر" صورة للموقع قالوا أنه معطل ولا يمكن الدخول إلى خدماته.

@TurkishAirlines yaklaşık yarım saattir Iraklı bir grup tarafından üstenilen bir DDoS saldırısı ile karşı karşıya. Web sitesine (https://t.co/GejwVEbBa0) erişilemiyor. pic.twitter.com/fUneiogwKt — Furkan Enes (@nevrotikharman) July 22, 2022

كما أشار مغردون إلى أن مجموعة قراصنة عراقية تُدعى "فريق التحرير" أعلنت مسؤوليتها عن هجوم DDOS ضد موقع وخوادم الخطوط الجوية التركية ردا على عمليات الجيش التركي في إقليم كردستان العراق.

Iraklı hacker sendikası "Al-Tahrea Team", kuzey Irak'taki son Türk askeri operasyonlarına misilleme olarak Türk Hava Yolları'nın web sitesini ve çevrimiçi sunucularını hedef alan açık bir DDOS saldırısının sorumluluğunu üstlendi. pic.twitter.com/wOJTOIhDfz — Anonymous (@Anonymousnn3) July 22, 2022

جدير بالذكر أن الموقع عاد إلى العمل بصورة طبيعية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + "تويتر"