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هجوم إلكتروني يعطل موقع شركة الخطوط الجوية التركية وفريق عراقي يعلن مسؤوليته

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هجوم إلكتروني يعطل موقع شركة الخطوط الجوية التركية وفريق عراقي يعلن مسؤوليته
موقع شركة الخطوط الجوية التركية
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أفادت وكالة الأنباء العراقية مساء يوم الجمعة بأن موقع شركة الخطوط الجوية التركية تعرض لهجوم سيبراني.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان مقتضب مركز الإعلام الرقمي، إن "هجوم "Ddos attack" عطل موقع شركة الخطوط الجوية التركية".

وأشار مركز الإعلام الرقمي إلى أن فريقا عراقيا تبنى الهجوم.

ونشر مغردون على "تويتر" صورة للموقع قالوا أنه معطل ولا يمكن الدخول إلى خدماته.

كما أشار مغردون إلى أن مجموعة قراصنة عراقية تُدعى "فريق التحرير" أعلنت مسؤوليتها عن هجوم DDOS ضد موقع وخوادم الخطوط الجوية التركية ردا على عمليات الجيش التركي في إقليم كردستان العراق.

جدير بالذكر أن الموقع عاد إلى العمل بصورة طبيعية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + "تويتر"

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