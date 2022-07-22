حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ 270 مليون دولار ضمنها مسيرات ضاربة

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل طائرات مسيرة ضاربة، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 270 مليون دولار.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن الوقمي الأمريكي جون كيربي، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستعلن اليوم عن تزود أوكرانيا بحوالي 580 طائرة مسيرة تكتيكية من نوع Phoenix Ghost.

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وأشار إلى أن قيمة الطائرات المسيرة ستصل إلى نحو 100 مليون دولار.

ويقدر الجزء المتبقي من حزمة المساعدات التي قد وافق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ 175 مليون دولار. وهو يضم 4 راجمات صواريخ HIMARS و36 ألفا من القذائف، وأسلحة مضادة للدبابات وعربات عسكرية.

المصدر: نوفوستي