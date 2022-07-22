روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة

أكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.

وقال المسؤول: "سيتم إنشاء مجموعات تفتيش في تركيا. وستتألف فرق التفتيش في تركيا من ممثلين عن جميع الأطراف (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة. وستعبر السفن إلى موانئ أوكرانيا وتدخلها وفقا لجدول زمني، وافق عليه مركز التنسيق المشترك بعد فحص السفن من قبل فريق التفتيش".

ووفقا له، فإن المسؤولية الرئيسية لفرق التفتيش ستكون "التحقق من وجود بضائع وأفراد غير مصرح بهم على متن السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي