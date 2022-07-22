بعد يومين من شربه كأس ماء من نهر مقدس.. نقل سياسي هندي إلى المشفى والحكومة تتكتم على مرضه! (فيديو)

بعد يومين من شربه كوبا من الماء من كالي بين، وهو نهر مقدس في سلطانبور لودي، تم إدخال رئيس وزراء البنجاب، بهاجوانت مان، إلى المستشفى في دلهي بعد إصابته بألم في المعدة.

وقالت مصادر إنه أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء. ومن هناك، تم نقله جوا وإدخاله إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي.

وأضافت المصادر أنه خضع لفحوصات طبية ولا يزال في المستشفى.

وأبقت الحكومة مرضه سرا، ووضعته تحت حراسة مشدد.

من جهته، لم يؤكد مكتب رئيس وزراء البنجاب دخول بهاجوانت مان إلى المستشفى، وحتى أن أحد المسؤولين قال إن رئيس الوزراء كان سعيدا ولديه يوم مزدحم الخميس مع اجتماعات متتالية مجدولة.

المصدر: Indian Express